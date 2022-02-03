Ставрополь, 3 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Ставропольском крае стали фигурантами уголовного дела двое полицейских. Оперуполномоченные отдела уголовного розыска ОМВД «Предгорный» попались на получении взятки за освобождение от уголовной ответственности местного жителя. Факт получения денежных средств был зафиксирован в октябре 2021 года, сообщили 3 февраля в пресс-службе МВД по региону.

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Из подробностей расследования известно, что теперь уже экс-полицейские получили от мужчины 80 тыс. рублей в обмен на обещание прекратить уголовное преследование его сына. При этом потерпевший не знал, что уголовное производство было к тому времени уже прекращено.

При передаче денежных средств оперативники были задержаны и помещены под домашний арест. Их обвиняют в покушении на мошенничество.