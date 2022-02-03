Горно-Алтайск, 3 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Сельхозпроизводители в Республике Алтай в 2021 году получили 114,3 тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе, что на 0,8% больше, чем в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

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«Урожайность зерновых культур (в весе после доработки) составила 16,5 центнера с гектара убранной площади (107,8% к уровню прошлого года). Увеличился валовой сбор овса, ячменя, сократился — пшеницы», — отметили в службе статистики.

Доля сельскохозяйственных организаций в производстве зерна сократилась, составив 55,9% по сравнению с 57% в 2020 году. На фермерские хозяйства пришлось 44,1% собранного урожая.

При этом в производстве картофеля и овощей лидируют простые жители, собравшие 96 и 93,1% этих продуктов соответственно.