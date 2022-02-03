Ташкент, 3 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В рамках бизнес-плана страновых операций Азиатского банка развития на 2022−2024 годы в Узбекистане запланирована реализация 27 проектов на сумму 2,8 млрд долларов. Об этом, как передает Газета. уз, сообщила пресс-служба мининвестиций Узбекистана по итогам переговоров заместителя премьер-министра — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с главой АБР Масацугу Асакава.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«В 2022 году будет реализовано три проекта стоимостью 524 миллиона долларов. Стороны договорились о тесном взаимодействии по ускорению реализации одобренных инициатив и согласованию проектов, находящихся на стадии рассмотрения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Узбекистане на сегодня совместно с АБР выполняются 29 проектов совокупной стоимостью 5 миллиардов долларов в сферах инфраструктурного развития, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и сельского хозяйства.