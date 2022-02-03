Кито, 3 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Тюрьма Литораль, расположенная в эквадорском городе Гуаякиль, 2 февраля стала местом кровавой перестрелки между заключенными из разных павильонов. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Полиция Эквадора

Жители окрестностей самого конфликтного исправительного учреждения страны рассказали, что слышали выстрелы и даже взрывы. Подразделения полиции и армии заняли учреждение, чтобы взять инцидент под контроль. О погибших и пострадавших не сообщается.

Кризис пенитенциарной системы Эквадора начался в 2019 году, наиболее масштабные стычки произошли в 2021 году, когда в Литорали произошло два массовых убийства с применением огнестрельного оружия. Всего за 2021 год насильственной смертью в тюрьмах Эквадора погибло не менее 320 человек.