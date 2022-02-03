Кабул, 3 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. После нескольких месяцев беспрецедентной девальвации афгани по отношению к иностранным валютам «Дворец принца» сообщает, что 2 февраля на рынках столицы Афганистана доллар США обменивался на 94 афгани.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

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«Дворец принца» в Кабуле, крупнейший пункт обмена валюты в Афганистане, также сообщил, что обменный курс доллара и других иностранных валют меняется ежечасно.

Заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани также написал на своей странице в Twitter, что в настоящее время на рынках Кабула один доллар США обменивается на 94 афгани.

В последние месяцы стоимость афгани по отношению к иностранным валютам, особенно к доллару США, резко упала, достигнув 130 афгани за один доллар.

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Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили комиссию во главе с заместителем премьер-министра Абдул Саламом Ханафи для принятия немедленных мер по повышению курса афганской валюты по отношению к иностранным валютам в координации со всеми ответственными учреждениями.

Обесценивание афгани оказывает большое влияние на цены на продукты питания и нефть на афганских рынках.

Афганская торгово-инвестиционная палата заявила, что по мере укрепления афгани по отношению к иностранным валютам цены на продукты питания и другое сырье на рынках страны будут снижаться.

«Мы просим всех торговцев и продавцов в стране учитывать экономические проблемы наших дорогих соотечественников, особенно в этот холодный зимний сезон, а также учитывая растущую стоимость афганской валюты для снижения цен на свои товары. Соблюдение справедливости является большой услугой для сограждан», — говорится в заявлении палаты.

В то же время, жители Кабула и провинций выразили обеспокоенность ростом цен на сырье на рынках страны, заявив, что, несмотря на падение курса доллара по отношению к афгани, изменений в ценах не произошло.

Они призвали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принять меры по отношению к торговцам из-за высоких цен.