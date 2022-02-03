Сеул, 3 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Основные кандидаты на пост президента Южной Кореи — Ли Чжэ Мён от правящей Демократической партии «Тобуро» и его соперник Юн Сок Ёль от основной оппозиционной партии «Сила народа» — имеют приблизительно равные шансы на победу на предстоящих выборах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Hangil Research.

Иван Шилов, ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам опроса, проведенного 2 февраля среди 1012 человек в возрасте старше 18 лет, в поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 40,4% респондентов, что на 5,1% больше по сравнению опросом, проведенным на 8−10 января.

Уровень поддержки Юн Сок Ёля за аналогичный период вырос на 0,5% и составил 38,5%. Разница в 1,9% находится в пределах погрешности ±3,1% при уровне достоверности 95%.

За ними следуют кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су (8,2%) и кандидат от оппозиционной партии Справедливости Сим Сан Чжон (3,3%).

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