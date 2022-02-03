Самара, 3 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Движение для всех видов транспорта на некоторых участках дорог регионального назначения ограничили в Самарской области. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Уборка снега

Ограничение введено в связи с работой инженерной техники по расчистке дорог.

Так, движение было ограничено на участке дороги «Отрадный — Первомайский» с 6 по 17 км, в м.р. Кинель — Черкасский, а также на участке дороги «Ташелка — Тольятти — Димитровград» с 0 по 24 км в м.р. Ставропольский.

Примерное время окончания ограничения движения 16:00 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области движение для маршрутного транспорта и грузовиков временно ограничено на участке с 889 км по 981 км автодороги М-5 «Урал». Также было ограничено движение для грузовиков и маршрутного транспорта на участке с 93 км по 132 км (+565 м) км автотрассы М-5 «Урал» (подъезд к г. Оренбург в Самарской области).