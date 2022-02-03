Душанбе, 3 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Торговый оборот между Таджикистаном и Казахстаном в 2021 году составил около $1,2 миллиарда долларов. Об этом 3 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на Агентство по статистике при президенте Таджикистана.

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«Казахстан стал второй после России страной — торговым партнером Таджикистана, которому удалось перешагнуть рубеж в миллиард долларов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом товарооборот вырос почти на 30%, в его структуре более 820 миллионов долларов приходится на поставки товаров из Казахстана, а 360 миллионов долларов — на экспорт Таджикистана.