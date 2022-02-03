Воронеж, 3 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Более 700 млн рублей возвращено в бюджет в результате расследования воронежскими следователями уголовных дел о налоговых преступлениях, сообщила 3 февраля старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

Sledcom.ru Следственный комитет

В 2021 году воронежские следователи возбудили 38 уголовных дел, связанных с налоговыми преступлениями. По 28 оконченным производством уголовным делам (пять из них были направлены в суд, а 23 прекращены) размер причиненного ущерба составил 1 млрд 114 млн 957 тысяч рублей. В настоящее время в бюджеты всех уровней возмещен ущерб на 778 млн 118 тысяч рублей.

Как пояснили в СК, в случае полной погашении налоговой задолженности уголовное дело, в соответствии с законодательством, может быть прекращено. Если же подозреваемые или обвиняемые отказываются добровольно возместить ущерб, применяются уже обеспечительные меры. Например, в 2021 году судами были удовлетворены ходатайства следственных органов о наложении ареста на имущество подозреваемых (обвиняемых) на 379 млн 268 тысяч рублей.