Ульяновск, 3 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Карсунском районе Ульяновской области проводится проверка по факту обрушения крыши многоквартирного дома. Пострадавших нет, сообщает региональная прокуратура.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка крыш

ЧП произошло вечером 2 февраля 2022 года в посёлке Языково Карсунского района. По данным надзорного ведомства, обрушилась крыша десятиквартирного дома № 7Б по улице Цветкова.

«По предварительной информации, причиной стало скопление снежных масс на кровле аварийного кирпичного жилого здания 1990 года постройки», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что пострадавших нет.

В настоящее время проверяется исполнение местными чиновниками и управляющей компанией жилищного законодательства и соблюдение прав граждан при переселении из аварийного жилья.

Отметим, что ранее прокуратура Заволжского района Ульяновска установила, что в январе 2022 года администрация не принимала мер к своевременной уборке снега на дорогах. По данному факту внесено представление, после чего мэрия организовала работы по регулярной очистке дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заволжском районе Ульяновске эвакуировали автомобили, которые мешают расчистке заснеженных центральных дорог.