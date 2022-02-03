Иркутск, 3 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Иркутской области, где ежедневно выявляют уже более двух тысяч новых носителей коронавируса, штамм «Омикрон» выявлен у губернатора Игоря Кобзева. Об этом глава Приангарья проинформировал граждан на своей странице в Instagram.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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»Ни для кого не секрет, «Омикрон» — самый заразный штамм коронавируса. Распространяется очень быстро. Не обошел стороной и меня. Тем не менее продолжу работать удалённо. Чувствую себя неплохо. Врачи говорят, что из-за прививки болезнь проходит легче. Всем здоровья. Берегите себя и близких», — поделился Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области стала ещё более напряжённой. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 173 826 (+2311 за сутки). За последнее время это рекордный показатель.

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