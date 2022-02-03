Благовещенск, , 11:40 — REGNUM Угрожавшая расправой главе города Тында жительница Амурской области Марина Михайлова была оштрафована на 10 тыс. рублей. Такое решение принял суд, сообщило ИА ПортАмур.

Штраф

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«Уголовное дело в отношении жительницы Тынды было возбуждено и окончено, предъявлено ей обвинение. Она признала вину в оскорблении мэра города», — сообщил на пресс-конференции руководитель контрольно-следственного отдела следственного управления СКР по области Антон Сыч.

По его словам, дело рассмотрел суд, женщина оштрафована на 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы города Тында Амурской области Мария Тимощук получила сообщение с угрозами в сентябре 2021 года. Её обещали расчленить. Поводом для угроз стало отключение электричества в одной из квартир.