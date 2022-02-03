Благовещенск, 3 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Угрожавшая расправой главе города Тында Марине Михайловой жительница Амурской области была оштрафована на 10 тыс. рублей. Такое решение принял суд, сообщило ИА ПортАмур.

Штраф

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«Уголовное дело в отношении жительницы Тынды было возбуждено и окончено, предъявлено ей обвинение. Она признала вину в оскорблении мэра города», — сообщил на пресс-конференции руководитель контрольно-следственного отдела следственного управления СКР по области Антон Сыч.

По его словам, дело рассмотрел суд, женщина оштрафована на 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Тынды Марина Михайлова получила сообщение с угрозами в сентябре 2021 года. Её обещали расчленить. Поводом для угроз стало отключение электричества в одной из квартир.