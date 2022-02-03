Москва, 3 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. С 3 февраля неработающие пенсионеры Москвы и Московской области начнут получать проиндексированные пенсии. Об этомсообщает РБК со ссылкой на информацию регионального отделения Пенсионного фонда России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Размер индексации составит 8,6%, выплаты будут проведены автоматически. При этом пенсионеры получат также доплату за январь 2022 года, поскольку индексация тогда составила только 5,9%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области в феврале пенсию в новом размере в результате индексации получат около 600 тысяч человек.