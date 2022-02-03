Нижний Новгород, 3 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Нижегородской области начал работу дистанционный центр консультирования и оформления больничных листов. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава областного минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Листок нетрудоспособности (больничный)

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«Не дожидаясь обновлённого федерального порядка, уже на этой неделе заработает областной дистанционный центр по консультированию и открытию больничных листов», — отметил министр.

По его мнению, старая система выписки листов нетрудоспособности не была адаптирована к условиям пандемии, на ее работу поступало множество жалоб от жителей региона.

Тестирование системы было проведено накануне — 2 февраля.

«Делаем этот проект совместными силами наших Клинико-диагностического и Приволжского Исследовательского Медицинского Университета. Чуть позже сделаем широкий анонс», — заключил глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, бесплатные лекарства на дому не получали 84,5% жителей Нижегородской области. Таковы результаты опроса о качестве оказания медицинской помощи больным коронавирусом, проведённого представителями Общероссийского народного фронта. Отмечается, что из-за этого 47% больных нижегородцев вынуждены были нарушить режим самоизоляции, сходив в аптеку, чтобы приобрести необходимые медикаменты.

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