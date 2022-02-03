Буэнос-Айрес, 3 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Государственная нефтяная компания Аргентины YPF объявила 2 февраля о повышении цен на топливо на 9% после десяти месяцев заморозки. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

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Компании удавалось сохранять уровень цен без изменений, несмотря на постоянную девальвацию аргентинского песо и общемировой рост цен на сырую нефть. Компания опубликовала заявление, в котором объяснило свое решение «сохранением плана роста на 2022 год». В заявлении также сообщалось о том, что компания продолжит отслеживать «изменение переменных, влияющих на ценообразование», что можно понимать как новые повышения в ближайшем будущем.

Решение о заморозке цен на топливо было принято правительством Альберто Фернандесом перед парламентскими выборами. Теперь правительству необходимо сократить государственные расходы для выплаты миллиардного долга МВФ.

Девальвация песо с мая 2021 года составила 11,35%, инфляция — 29,18%, в то время как цены на этанол возросли на 16,07%, биодизель — на 46,61%, а нефть марки Brent подорожала на 31%.