Новосибирск, 3 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин раскритиковал надзор в сфере ЖКХ в Новосибирской области. Он поручил прокурору региона Якову Хорошеву начать проверки тарифообразования в отношении регионального мусорного оператора.

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«И в связи с ростом платы за капремонт аналогичную проверку — в отношении регионального фонда, — уточнили в прокуратуре Новосибирской области. — Принятия дополнительных мер реагирования в связи с образовавшейся задолженностью перед организациями ТЭК, размер которой составляет порядка 8,5 млрд рублей».

Напомним, что Дмитрий Демешин принял участие в расширенном заседании коллегии новосибирской прокуратуры об итогах работы в 2021 году.