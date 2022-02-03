Саратов, 3 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Саратове семерых участников наркогруппы обвиняют в производстве, хранении и сбыте наркотиков. Всего предъявлено обвинение по 14 эпизодам, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

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У двоих местных жителей, подозреваемых в причастии к распространению наркотиков, обнаружили около 40 граммов запрещенных веществ, подготовленных для сбыта. Смертоносное зелье они изготавливали сами в нарколаборатории, оборудованной в подвальном помещении частного дома. Злоумышленники сбывали запрещенный товар, производя закладки с дозами в Саратове. Во время обыска в подпольной лаборатории обнаружили и изъяли около пяти килограммов наркосодержащей смеси.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого установили еще пятерых сообщников. Новые фигуранты дела выполняли функции курьеров-закладчиков.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении участников группы направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года рядом с одним из домов на улице Цветочная в Саратове по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств был остановлен 34-летний мужчина. При досмотре в сумке задержанного обнаружили два пакета с наркосодержащим веществом.

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