Владикавказ, 3 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Африканскую чуму свиней выявили в Северной Осетии. Опасную инфекцию подтвердили при обследовании трупов двух диких кабанов, обнаруженных в Пригородном районе. После установления диагноза на территории был введен карантин, сообщили 3 февраля в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Свиньи на отдыхе

«По результатам лабораторных исследований двух проб патологического материала, отобранного в Пригородном районе Северной Осетии, выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней», — говорится в сообщении.

Карантин введен на территории Центрального участка в лесном массиве горы Тахопш, принадлежащем Северо-Осетинскому государственному опытному охотничьему хозяйству. Проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия по предотвращению распространения инфекции.

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