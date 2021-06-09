Вашингтон, 10 марта, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден злоупотребляет полномочиями главы государства для преследования политического соперника на предстоящих в ноябре президентских выборах. Об этом 9 марта написал бывший американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

AP/TASS Дональд Трамп

«Ни один президент никогда не злоупотреблял своими должностными полномочиями столь явно, чтобы преследовать своего политического оппонента в год выборов», — написал он.

Трамп назвал такие действия главы Белого дома величайшей угрозой демократии в истории США и потребовал, чтобы Байден немедленно прекратил «нелепые и разрушающие демократию» судебные преследования в его отношении.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта Трамп заявил, что Байден пытается переизбираться на занимаемый им пост с использованием нечестных приёмов. По его словам, американский лидер задействовал судей и прокуроров в качестве средства для предвыборной борьбы.

Ранее суды в нескольких штатах США запретили Трампу участвовать в президентских выборах в связи с делом о штурме Капитолия в январе 2021 года. Так, 29 февраля суд Иллинойсаисключил Трампа из избирательных бюллетеней на предварительных выборах среди республиканцев, намеченных на 19 марта. В штабе бывшего президента США назвали такое решение противоречащим конституции США, пообещав его обжаловать.

Верховный суд США 4 марта разрешил экс-главе Белого дома участвовать в праймериз республиканцев. В постановлении суд отметил, что власти американских штатов не имеют права исключать граждан из списка кандидатов в президенты, оно есть только у Конгресса США.