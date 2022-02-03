Москва, 3 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Конечно, Запад завозит оружие на Украину не для того, чтобы его там хранить, они хотят его утилизировать, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Dnr-sckk.ru Украинский БПЛА, сбитый силами ПВО ДНР

«Пусть даже не через прямые военные действия, а удаленные обстрелы через границу между Украиной и ЛДНР.

Это такая предпродажная подготовка, реклама оружия, чтобы потом перейти не на бесплатные поставки, а на бюджетной основе.

Если Турция продает свои беспилотники Киеву за деньги, то почему бы и другим не нажиться на этом? !

Тем более, что такая информационная поддержка идет: «Россия атакует Украину».

А то, что социальная сфера Украины не дополучит эти деньги, так это проблема Зеленского.

Не зря он, кстати, объявил об увеличении украинской армии на 100 тысяч человек», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, полученное от западных стран вооружение Киев стягивает к линии соприкосновения с Донбассом, завила. Об этом 3 февраля заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

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