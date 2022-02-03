Всероссийский фестиваль детского кино пройдёт во Владивостоке в 12-й раз
Владивосток, 3 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Во Владивостоке готовятся к проведению 12-го Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Веселая ларга». Участие примут дети из 59 регионов страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.
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Фестиваль будет проходить с 10 по 14 февраля в городском Дворце детского творчества. В программе: мастер-классы, съемки, тренинги, экскурсии, показы фильмов, снятые участниками, а также создание киноэтюдов с известным сценаристом Татьяной Мирошник и продюсером детского кино Алексеем Ясуловичем.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдет Пятый Дальневосточный слет юных журналистов.
«Веселая ларга» — крупнейшая площадка на Дальнем Востоке, которая объединяет юных кинематографистов и телевизионщиков. Каждый год на фестиваль приходит более 600 работ из более чем 300 населенных пунктов не только России, но и из других стран.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля начался прием заявок на фестиваль хореографического искусства «Карагод талантов — хоровод дружбы: традиции и современность».