Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Ленинградскую область после относительно тёплой погоды вернутся морозы, температура воздуха за сутки достигнет отметки в минус 18 градусов. Об этом 3 февраля сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

23.mchs.gov.ru Морозы

В Ленинградской области в ближайшие дни ожидается похолодание. В четверг, 3 февраля, температура воздуха днём составит от — 5 до — 10 градусов. В области ожидается небольшой снег и туман. На дорогах будет гололедица.

На следующий день, 4 февраля, продолжится понижение температуры. Ночью температура воздуха составит минус 13 градусов, местами дойдёт и до минус 18 градусов. Днём потеплеет до −7…−12 градусов. Существенных осадков при этом не ожидается. На дорогах сохранится гололедица.

Отметим, к выходным морозы в Ленинградской области отступят. Воздух днём прогреется до −4…−9 градусов. Ожидается небольшой, умеренный снег. Местами будет метель.