Москва, 3 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Компания Platforma инвестирует более 250 млн рублей в проект пространственных данных, который к 2025 году охватит 95% всех населенных пунктов России сверху, и 80% всех жилых и коммерческих помещений изнутри. После создания цифровых двойников всех городов, сел и деревень, в долгосрочной перспективе Platforma планирует оцифровывать дороги, сельскохозяйственные земли, леса и создаст полную высококачественную 3D-карту России.

Иван Шилов ИА REGNUM Город

Проект предусматривает фотографирование территорий с помощью высокопроизводительных беспилотников, а также сканирование помещений внутри. В результате уже в следующем году заказчики Platforma будут иметь доступ к картам высокого разрешения и детализированным данным по всем изображениям на карте (размер и объём строений, характеристики строительного материала, состояние и характеристики объектов). Точность изображения составит 1−3 см на пиксель для территорий и более 50 пикселей на 1 см в помещениях. Клиенты сервиса также будут иметь доступ к обогащённым данным: автомобильному трафику, наличию и качеству инфраструктуры. Так как полеты будут проводится очень часто, будет доступна история изменения территорий и помещений.

В рамках первого этапа проекта, в 2022 году, будет проведено геосканирование населенных пунктов Московской области, Ленинградской области, Большого Сочи, а также пригороды ряда городов-миллионников. Вложения в первый этап могут составить до 50 млн рублей, основной объём инвестиций пойдёт на закупку беспилотников, создание кластера для обработки и хранения. Так как все собираемые данные проверяются ФСБ, часть карт будет засекречена (качество будет как у обычных космических снимков 30−50 см на пиксель)

«У данной платформы как минимум три основных пути развития в направлении геймификации: картографический сервис высокой детализации, дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR), — говорит Денис Поздняков, директор по продуктам компании IThub Games. — Цифровые карты с онлайн-доступом позволили бы не только вплотную приблизиться к поверхности земли, но и фактически зайти в любое помещение в любой точке РФ. Разработчики игр тем самым получают возможность «переселить» игровые механики в фото‑ и геореалистичное окружение. В свою очередь, использование функционала дополненной реальности позволит снабдить геометрию реальных помещений контекстной информацией при просмотре через мобильные приложения, как это реализовано в уже существующих приложениях-экскурсоводах во многих музеях мира или AR-играх, таких как Pokemon Go и Ведьмак: Охотник на чудовищ. С использованием новой платформы степень погружения у видеоигр возрастёт во много раз. Что касается VR, то, в разрезе последних объявлений, связанных с Metaverse (Meta, бывший Facebook), просматриваются просто-таки вселенские перспективы. В целом, если платформа предоставит разработчикам эффективные и гибкие API, мы сможем найти ей огромное количество способов применения».

Крупным заказчиком данных может выступить Фонд пространственных данных созданный при Росреестре. Правительство поставило цель создать цифровой двойник России к 2030 году. Platforma будет участвовать в такой работе, помогать оборудованием и технологиями.