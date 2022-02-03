Волгоград, 3 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. На помощь врачам и медицинским работникам выездных бригад амбулаторного звена всех государственных поликлиник в Волгоградской области выделены дополнительные автомобили с водителями, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе администрации региона.

Денис Абрамов ИА REGNUM Мобильная бригада медиков

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Транспорт понадобился в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и, как следствие, увеличением количества вызовов врачей к пациентам на дом. Базу выездных медбригад усилили более чем 250 автомобилей из служебных автопарков администрации области, муниципальных районов и городских округов. Кроме того, в медучреждения направили средства из бюджета региона для заключения договоров со службами такси.

Количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в регионе превышает 143 тысячи.