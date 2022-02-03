Джакарта, 3 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) исключила Мьянму из предстоящей встречи, осудив отсутствие прогресса в стране, сообщает Le Figaro.

Cn.nhandan.org.vn АСЕАН

Государства-члены АСЕАН не пришли к согласию пригласить министра иностранных дел Мьянмы на следующую встречу, запланированную 16 и 17 февраля. Вместо этого было решено пригласить неполитических представителей Мьянмы.

Напомним, блок, объединяющий десять стран Юго-Восточной Азии, в прошлом году уже принял решение исключить лидера военной хунты Мьянмы из саммита АСЕАН.