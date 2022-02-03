Пермь, 3 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Пермском крае по итогам 2021 года отмечен прирост средств местных жителей на срочных вкладах в банках. Он составил 20 млрд рублей. Это почти на 6% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России .

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

На начало 2022 года общий объем банковских вложений пермяков превысил 388 млрд рублей. Львиная доля сбережений (почти 90% в общем объеме депозитов) хранится в рублях — более 344 млрд, остальное — в иностранной валюте. Объем рублевых вкладов физических лиц по сравнению с 2020 годом вырос на 7%, вклады в иностранной валюте, наоборот, уменьшились — на 3%.

По словам управляющего отделением Банка России по Пермскому краю Алексея Моночкова, на фоне роста ключевой ставки за последний год проценты по банковским вкладам вернулись на допандемийный уровень, что вызвало приток средств во вклады. «Рост банковских депозитных ставок является существенным фактором для наиболее консервативной части населения, поэтому можно ожидать дальнейшего повышения интереса граждан к этому инструменту сбережений», — сделал он прогноз.