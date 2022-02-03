Краснодар, 3 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Объёмы производства сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае по итогам 2021 года выросло почти на 13%, сообщили в пресс-службе администрации региона по данным Краснодарстата.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеница

Согласно предварительным итогам 2021 года, общий объём производства продукции сельского хозяйства составила 549,5 млрд рублей, что на 12,8% больше показателя 2020 года. Рост производства в животноводстве составил 1,7%, в растениеводстве — 17,7%.

«Высокий показатель обусловлен открытием новых предприятий, модернизацией действующих. Значимую роль сыграла и государственная поддержка. В прошлом году отрасль получила 10,6 млрд рублей федеральных и краевых средств», — прокомментировал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

На 2022 год перед хозяйствами Краснодарского края поставлена задача как минимум сохранить объем производства сельхозпродукции на уровне 2021 года.