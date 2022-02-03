Уфа, 3 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Сообщается, что 3 февраля спасатели Дюртюлинского района получили информацию о том, что на 1248 км автодороги М-7 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса ГУП «Башавтотранс», который следовал по маршруту Уфа — Набережные Челны.

В автобусе ехали 13 пассажиров. К счастью никто не погиб и не пострадал. К месту ДТП подъехал резервный автобус, пассажиры продолжили движение.

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