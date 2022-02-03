Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону стали жаловаться на задержку результатов ПЦР-тестирования на коронавирус. Ждать приходится до семи дней, сетуют горожане.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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«В настоящее время централизованная клинико-диагностическая лаборатория МБУЗ КДЦ «Здоровье» работает на пределе своих возможностей. А более точно — уже за пределами их», — ответили в городском управлении здравоохранения.

ИА REGNUM сообщало, что в сутки донские лаборатории выполняют более 20 тыс. тестов на коронавирус. В январе в связи с распространением штамма «Омикрон» в Ростовской области было поручено нарастить темпы проведения ПЦР-исследований. Из региональной казны выделили ещё 83 млн рублей на выполнение «ковидных» анализов сверх установленных объёмов.