Горно-Алтайск, 3 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Республике Алтай вынесен приговор жителю Волгоградской области, которого обвиняли в даче взятки судебному приставу-исполнителю. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, весной 2021 года обвиняемый, являясь адвокатом и выступая в интересах своего клиента, предложил приставу за взятку помочь незаконно взыскать со страховой компании 395 тыс. рублей. Размер взятки составил 10% от этой суммы, то есть 39 тыс. рублей.

«В мае 2021 года злоумышленник в подтверждение своих преступных намерений лично перечислил на банковский счет судебного пристава-исполнителя часть взятки в размере 10 000 рублей, а остаток денежных средств в размере 29 500 рублей намеревался передать после перечисления взысканной суммы на банковский счет взыскателя», — отметили в управлении.

Однако пристав вместо содействия в незаконных действиях сообщил об этом в службу собственной безопасности и ФСБ. В ходе расследования обвиняемый признал свою вину и раскаялся. В результате суд приговорил его к штрафу в размере 300 тыс. рублей.