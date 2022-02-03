Челябинск, 3 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Челябинске закончена проверка по факту схода трёх грузовых вагонов с рельсов на станции Челябинск-Главный. Выявлены нарушения, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Anthony Ivanoff Челябинск

Установлено, что работники предприятия не обеспечили контроля за правильной подготовкой стрелки и не проверили отсутствие препятствий для передвижения маневрового состава. В результате два пустых вагона и цистерна с бензином сошли с рельсов.

По представлению прокурора четверо сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности. А уральский Росжелдорнадзор привлёк составителя поездов к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 28 декабря. Пострадавших не было.