Кито, 3 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек считаются пропавшими без вести на 2 февраля после наводнения, затопившего столицу Эквадора Кито. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

23.mchs.gov.ru Сход селя

Спасательные группы продолжают работу в районе Ла-Гаска, наиболее пострадавшем от сели, сошедшей на город 31 января. Мэрия Кито сообщает об обнаружении 25 погибших и 52 пострадавших.

Все общественные силы брошены на ликвидацию последствий селя и разбор завалов: повреждены 174 здания, из них три разрушены полностью.