Ташкент, 3 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Международная финансовая корпорация (IFC) подписала соглашение об оказании содействия правительству Узбекистана в приватизации одного из ведущих предприятий химической промышленности по производству удобрений — АО «Ферганаазот». Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении IFC.

Пакко Узбекистан

«В соответствии с соглашением между IFC и Агентством по управлению государственными активами Узбекистана, IFC будет вовлечена в качестве стратегического советника в процесс приватизации АО «Ферганаазот», — говорится в сообщении.

«Созданное 60 лет назад государственное предприятие является одним из крупнейших в стране производителем азотных удобрений, дефолиантов и ацетатов целлюлозы. Международная консалтинговая компания «Deloitte TCF LLP» является ведущим консультантом по данной сделке», — говорится в сообщении.

В соответствии с указом президента Узбекистана, подписанным в феврале прошлого года, агентство намерено продать 99-процентную государственную долю в компании на конкурсной основе.

Цель — привлечь опытного стратегического инвестора для развития предприятия и внедрения лучших отраслевых практик и новых технологий.

Напомним, в 2021 финансовом году IFC выделила 31,5 миллиардов долларов частным компаниям и финансовым учреждениям в развивающихся странах, используя возможности частного сектора для искоренения крайней нищеты и повышения общего благосостояния.