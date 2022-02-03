Кострома, 3 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Костромской области продолжает расти число заражений COVID-19, за сутки инфекцию выявили у 576 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

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Рекорд по заболеваемости в регионе обновляется начиная с 25 января. За 1,5 недели суточный прирост инфицированных увеличился в 2,5 раза. По информации Роспотребнадзора около 1% горожан болеют коронавирусом повторно. Ранее количество таких случаев не превышало 0,2%.

Согласно прогнозу главврача Центра специализированной помощи по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями Костромской области Киры Дякиной, «Омикрон» может пойти на спад уже через 1−2 недели.

После этого велика вероятность того, что коронавирус станет сезонным заболеванием, как грипп или ОРВИ. Однако, исключать появления новых штаммов пока нельзя.