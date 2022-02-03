Оренбург, 3 февраля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Оренбургской области задержаны восемь сутенеров. По факту вовлечение в занятие проституцией возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Цитата из к/ф «Сутенер» реж. Паскаль Бурдьо. 2009. Франция Сутенер и его девочки

При задержании злоумышленников силовую поддержку полицейским обеспечивали бойцы Росгвардии. «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были задокументированы факты предоставления платных сексуальных услуг. Женщинам обещали выплаты части денежного вознаграждения, которое поступало от клиентов», — сказали правоохранители.

Установлено, что, что к совершению преступлений причастны восемь жителей Оренбуржья, организовавшие незаконный бизнес. В ходе обыска у сутенеров изъяты телефонные аппараты, СИМ-карты, записные книжки, банковские карты, деньги.

В рамках расследования уголовное дела устанавливаются организаторы незаконного бизнеса.