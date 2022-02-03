Манский район, Красноярский край, 3 февраля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Манском районе Красноярского края женщину будут судить за гибель двух пациентов частного реабилитационного центра. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 февраля в Главном следственном управлении СКР по региону.

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Расследование уголовного дела против 52-летней местной жительницы завершено. Она обвиняется по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, вечером 22 марта 2021 года в деревне Сорокино в помещении благотворительного фонда для лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, возник пожар. Из-за сильного задымления от отравления продуктами горения скончался 60-летний пациент центра. Позже в больнице от ожогов скончалась 44-летняя пациентка.

Установлено, что женщина, работающая в центре поваром, во время готовки оставила включенной газовую плиту и ушла на длительное время. Возник пожар. На момент возгорания в центре находилось 11 человек, в том числе восемь пациентов.

В ходе следствия обвиняемая признала вину. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщал ИА REGNUM, два человека погибли при пожаре в Псковской области.

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