Ижевск, 3 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Похищенный накануне в Ижевске полуторагодовалый ребёнок найден в Казани. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

(сс)kheinz Ребенок

В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий мужчина, с которым ребенок выходил на прогулку перед похищением, задержан в Казани. Он находился в арендованной квартире.

«Признаков совершения противоправных действий в отношении ребенка не выявлено», — подчеркнули в управлении.

Задержанный пояснил, что считает себя биологическим отцом ребенка и собирался воспитывать его самостоятельно.

Следствие продолжает реализовывать комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ребенок был похищен из квартиры на Воткинском шоссе в Ижевске 2 февраля. По данным следствия, подозреваемый вышел из квартиры с ребенком под предлогом прогулки, однако по месту жительства матери мальчика обратно не вернулся. Подозреваемым является 21-летний знакомый матери, который, предположительно, проживает в Санкт-Петербурге.

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