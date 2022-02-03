Владикавказ, 3 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Северной Осетии с начала 2022 года выявлен 5331 человек, заболевший COVID-19. В последние дни число заразившихся коронавирусом резко растет. Ежедневно подтверждается до 200 тестов на опасную инфекцию, сообщили 3 февраля в федеральном оперативном штабе. Общее число носителей коронавируса превысило 34 тыс. человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В ковидных госпиталях находятся на лечении 647 пациентов. На случай неблагополучного развития ситуации власти региона увеличили число ковидных коек до 750, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

По словам главы субъекта РФ Сергея Меняйло, привились от COVID-19 46,1% от численности взрослого населения республики. Среди лиц старше 60 лет вакцинированы 33,2%.

Для активизации темпов вакцинации в Северной Осетии открыты 46 прививочных кабинетов в 12 медицинских организациях, а также созданы 94 мобильные бригады и пункты вакцинации в торговых центрах и частных медорганизациях. Такие данные привел глава региона в ходе заседания оперативного штаба 2 февраля, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.

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