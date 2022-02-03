Барнаул, 3 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Аэропорт Барнаула со 2 февраля вновь стал принимать авиарейсы из Барнаула в Красноярск. О возобновлении полётов известила авиакомпания «ЮВТ АЭРО», сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Антон Федотов, архив официального сайта Алтайского края Барнаульский аэропорт

Известно, что рейсы будут выполняться на воздушном судне Bombardier CRJ200 вместимостью до 50 пассажиров дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Время в пути составляет 1 час 20 минут. Стоимость перелета при минимальном тарифе начинается от 7867 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года были возобновлены полёты по маршруту Норильск — Барнаул — Омск — Барнаул — Норильск.

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