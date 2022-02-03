Париж, 3 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Правительство Франции объявит на следующей неделе о санитарном протоколе в школах к началу февральских каникул после консультаций с профсоюзами и родителями, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Представитель правительства Франции Габриэль Атталь уточнил, что консультации состоятся с «профорганизациями учителей и родителей учеников».

Учебный год должен возобновится 21 февраля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за создание Шенгенского совета.