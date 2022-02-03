Владивосток, 3 февраля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В школах Владивостока учеников с 5 по 8 класс из-за COVID-19 переводят на дистанционное обучение с 7 по 20 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Первоклассников отправят на каникулы на неделю раньше, с 7 февраля.

Ученики старших классов, а также со 2-го по 4-й классы, продолжат заниматься в обычном формате.

Отмечается, что пять дней отсутствия в школе без справки не считается прогулом, — если у ребенка есть признаки ОРВИ, лучше оставить дома.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 90 классов в 29 школах из-за COVID-19 3 февраля ушли на дистанционное обучение. Это в два раза больше, чем днём ранее (42 класса). Также из-за карантина по коронавирусу закрыто 18 групп в 15 детских садах.