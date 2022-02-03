Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области на 2022 год выделили более 115 млн рублей на возмещение жителям региона трат на подключение их домов к газу, а в случае увеличения числа заявок регион готов выделить летом дополнительные средства. Об этом 3 февраля сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Lenobl.ru Газификация

Напомним, средства на компенсацию расходов по газификации индивидуальных домов региона в Ленинградской области выделяют с 2013 года. В 2013—2021 годах было перечислено более 500 млн рублей. Субсидии направляются на проведение газопровода по участку владельца дома и покупку газового оборудования — плит и котлов.

В 2022 году максимальная сумма субсидии на домовладение составляет 300 тыс. рублей — для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, 200 тыс. рублей — для льготников и 180 тыс. рублей — для других жителей. Так, в январе текущего года бюджет Ленинградской области выделил 14,9 миллиона рублей для возмещения затрат жителей на газификацию.

«В 2022 году сумма, которая выделяется из бюджета области, увеличена — предусмотрено уже 115 миллионов рублей. При увеличении числа заявок, поступивших от жителей, летом из бюджета будут выделены дополнительные средства», — подчеркнул Харлашкин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что до конца 2024 года АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» планирует догазифицировать в регионе более 58 тыс. домовладений. В 2021 году компания подвела газопроводы к границам 3084 земельных участков в 115 населённых пунктах. Выполнено подключение 464 домовладений. От жителей Ленинградской области принято в работу более 17 тыс. заявок.