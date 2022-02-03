Москва, 3 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 23,4 млрд рублей на строительство крупнотоннажного научно-исследовательского судна, сообщает 3 февраля сайт правительства России.

Government.ru Михаил Мишустин

Средства поступят в течение четырёх лет, 900 млн рублей — уже в 2022 году.

Сайт правительства приводит характеристики нового судна. Так, его мощность составит 13,9 МВт, оно позволяет проводить широкий спектр исследований в Мировом океане. Завершится строительство в 2025 году, а ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год.

«Это в том числе позволит расширить ресурсную базу российского рыболовства и обеспечить потребности добывающих компаний», — говорится в сообщении.

Субсидии получит подведомственный Росрыболовству Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.