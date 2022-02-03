Тюмень, 3 февраля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Тюменской области объём потенциальных инвестиций в термальные источники региона японские эксперты оценили в 200 млрд рублей. Об этом сообщил директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.

Оперативный штаб Тюменской области Набережная Тюмени

В 2021 году департамент совместно с с японским институтом Nomura провели исследование бизнес-потенциала термальных источников, была разработана концепция развития курортов в регионе, сообщил Машуков.

«По оценкам и результатам этого исследования в буквальном смысле туристы могут привезти в Тюменскую область к 2030 году совокупно порядка 168 млрд рублей, я думаю, что как раз 2022 год будет годом реализации этой концепции и уже выхода на серьезные инвестиционные проекты», — отметил Антон Машуков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на информационный центр правительства Тюменской области, в 2021 году регион посетили около 2,9 миллиона туристов из более чем 60 регионов страны. Это почти на 30% выше уровня 2020 года,