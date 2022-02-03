Новосибирск, 3 февраля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Наталья Омелёхина, которая в настоящее время занимает пост министра юстиции Новосибирской области, станет проректором Новосибирского государственного университета — должность новая. Информацию редакции «НГС Новости» подтвердили в вузе.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

По данным СМИ, дата вступления в должность и круг обязанностей сейчас обсуждаются. Пока же она возглавляет кафедру административного и финансового права Института философии и права НГУ.

В приёмной министра юстиции заявили, что не располагают информацией об уходе Омелёхиной, в пресс-службе регионального правительства уточнили, что соответствующее распоряжение губернатора ещё не поступало.

Отметим, что с 2012 по 2020 год Наталья Омелёхина занимала пост вице-губернатора региона, в августе 2020 года было назначена на должность министра юстиции.