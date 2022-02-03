Москва, 3 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Назначение президентом РФ на должность заместителя руководителя Россотрудничества является возможностью работать для людей и страны, отметила замглавы ведомства, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»).

Kremlin Наталья Поклонская

«Права и свобода людей, мир и безопасность — это то, что я всегда отстаивала и защищала. Поэтому работа с соотечественниками, защита их прав (в том числе и в Украине) для меня является приоритетом, и весь свой российско-украинский опыт буду применять на новой должности», — отметила Поклонская в соцсетях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заместителем главы Россотрудничества назначена Наталья Поклонская. Соответствующий указ подписал 2 февраля президент РФ Владимир Путин. Также президент подписал указ, освобождающий Поклонскую от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Кабо-Верде.