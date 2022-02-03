3 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Ариф Асалыоглу, , 11:59 — REGNUM Исследовательская компания MetroPOLL поделилась с общественностью исследованием «Пульс Турции» за январь 2022 года. В опросе «Следует ли Турции отдавать приоритет во внешних связях ЕС и США или России и Китаю?» большинство респондентов ответили «России и Китаю» — 39,4%. 37,5% респондентов ответили «ЕС и США». А 23,1% опрошенных отметили вариант «Не знаю/ затрудняюсь ответить».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководитель компании Озер Сенджар поделился результатами исследования в своем аккаунте в социальной сети, опубликовав следующий комментарий:

@ozersencar1: «Наша республика, на протяжении века стремившаяся повернуться лицом к западу, под руководством правительства наконец нашла свое спасение на востоке. В этом должна быть большая заслуга и лидеров оппозиции, наряду с правительством. Почти половина оппозиционных избирателей отвернулась от запада. Эрдогану очень повезло, однако».

Журналист Разийе Дирен публикует следующий комментарий:

@Diren_Raz_iye: «В опросе исследовательской компании MetroPOLL «Пульс Турции» за январь 2022 года на вопрос «Хотели ли бы вы жить или учиться за границей?» 53% избирателей ответили утвердительно. На этот же вопрос утвердительно ответили 21,4% избирателей от ПСР и 29,7% сторонников националистической ПНД. То есть избиратели и ПСР и ПНД хотят бежать из страны, но все же голосуют».

Журналист и публицист Эрк Аджарер публикует следующий комментарий:

@eacarer: «Турция становится авторитарной? Или это смещение оси? Такими темпами секуляризм и свободная жизнь перестанут быть ценностью… Выздоравливай скорее, Турция!»

Член правления Партии развития и демократии Озлем Агырман интерпретирует вопрос иначе:

@OzlemAgirmanTR: «Спрашивать у народа, следует ли Турции отдавать приоритет ЕС и США или России и Китаю в своих внешних связях, противоречит нашей независимости, духу национальной борьбы и традициям. Нашим приоритетом во внешних связях является независимая Турция, интересы нашей страны, мир во всем мире и общая ось человечества».

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент США Джо Байден на саммите G20 Tccb.gov.tr

Осман Метин Озтюрк публикует следующие комментарии:

@osmetoz: «Исследовательская компания MetroPOLL в своем опросе за январь 2022 года «Пульс Турции» обратилась к респондентам с вопросом: «Следует ли Турции отдавать приоритет во внешних связях ЕС и США или России и Китаю?». Были получены следующие результаты:

39,4% ответили «Приоритет следует отдать России и Китаю»;

37,5% ответили «Приоритет следует отдать ЕС и США».

@osmetoz: «Исходя из процентного соотношения результатов опроса, я так понимаю, что в опросе не было третьего варианта «Полностью независимые, сбалансированные отношения с обеими сторонами». Если опрос был составлен так, как я понял, я не считаю его корректным. Потому что я вижу в этом отражение потенциального разделения общественности на два лагеря. Я считаю, что если бы был третий вариант «Полностью независимые, сбалансированные отношения с обеими сторонами», то опрос представлял бы большую ценность, более того, этот вариант набрал бы больше всего голосов».

Бывший лидер Либерально-демократической партии Джем Токер публикует следующий комментарий:

@tokcem: «Исход такой внешней политики Турции, правое ухо которой тянут на себя США, а левое — Россия, не сулит ничего хорошего… Мы были правы, когда ответили на призыв тех, кто около 10 лет назад сказал: «Возьмите нас к пятерке диктаторов Шанхая», что «Сдвиг оси будет болезненным»… Продолжайте наблюдать и дальше, мы окажемся правы…»

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин Kremlin.ru

Пользователь с ником Yurttaş Kani отвечает на этот комментарий следующим сообщением:

@YurttasKani: «Мир то тоже не такой, каким был раньше. В западном мире нет ни одного харизматичного лидера… они занимаются решением своих собственных экономических и социальных проблем. И заявляют, чтобы Эрдоган не присылал им мигрантов, чего бы это ему ни стоило… Этот фильм слишком затянулся, и непонятно, чем он закончится…»