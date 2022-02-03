Москва, 3 февраля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы в 2021 году построено пять пожарных депо. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию еще два, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

70.mchs.gov.ru Пожарные

В 2023—2024 гг. в Новой Москве запланировано возведение еще четырех новых пожарных депо. Всего в ТиНАО по Государственной программе «Безопасный город» будет создано 17 пожарных депо.

За 10 лет (с 2012 года) численность пожарных и спасателей в Новой Мосвке выросла в три раза — их ряды насчитывают около 900 человек. Среднее время прибытия к месту пожара сократилось почти в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселениях Роговское и Вороновское сданы ТиНАО сданы в эксплуатацию два новых пожарных депо.

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