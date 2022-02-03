Казань, 3 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Татарии во время таможенного осмотра одного из торговых павильонов оптового рынка выявили немаркированный товар общим весом около 500 кг. На товар наложили арест и составили протокол, сообщает пресс-служба таможни РТ.

(сс) Stefan Munder Сухофрукты

По данным ведомства, в торговой точке обнаружили немаркированный товар общим весом 424,7 кг, стоимостью 172 тыс. 310 рублей. На полиэтиленовых пакетах и мешках, в которых были упакованы сухофрукты, орехи, тыквенные семечки, нут, фасоль, отсутствовали сведениями о дате изготовления, об условиях хранения, сроке годности, наименовании, изготовителе и его местонахождении.

В связи с возможным нарушением требований сотрудники таможни, Роспотребнадзора и Россельхознадзора по РТ наложили арест на немаркированный товар.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 41-летнего местного жителя обвиняют в сбыте немаркированной алкогольной продукции.

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